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Безработным придется отчитаться

Почему ФНС начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы

Налоговая взялась за неработающих покупателей яхт, дорогих квартир и машин. ФНС начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы, рассказали “Ъ FM” юристы. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Причем объяснить происхождение денег нужно письменно и с неоспоримыми доказательствами, отмечает генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, клиенты которого уже получили такие уведомления:

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«Сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют: покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества — автомобилей, квартир и других объектов, подлежащих государственной регистрации. Если у человека нет официально подтвержденных доходов, достаточных для такой покупки, инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удается, возможны налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога ему придется заплатить еще штраф и пени.

Много ли граждан могут получить такие требования? Пока налоговая работает точечно. Но, на мой взгляд, сейчас формируется практика, которая в дальнейшем позволит предъявлять претензии большему числу граждан, если разрыв между их официальными доходами и расходами окажется существенным. Что считается существенным? Это зависит от региона. В Москве речь может идти о доначислениях от 5 млн руб., а, например, в Рязанской области — о сотнях тысяч или даже десятках тысяч рублей. При этом важно помнить: если по итогам проверки физическому лицу доначисляют крупную сумму налогов, возникает риск уголовной ответственности. Ориентир — задолженность около 3 млн руб. Именно эту сумму стоит иметь в виду».

Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных неработающих россиян в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тыс. таких людей. При этом периодически на неплательщика жалуются бывшие супруги и конкуренты, говорит руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

«Здесь нет какого-то конкретного портрета налогоплательщика. Бывают ситуации, когда человек действительно получил крупное наследство и распоряжается этими средствами. Но есть и другие случаи: например, владелец дорогой недвижимости сдает ее в аренду, получает хороший доход и не декларирует его. Или получает прибыль по зарубежным брокерским счетам, также не отражая ее в отчетности. Нужно понимать, что это работает только до определенного момента. Рано или поздно налоговая получает информацию — например, в рамках международного обмена данными по зарубежным брокерским счетам. Такие сведения приходят с задержкой, но приходят. Кроме того, налоговые органы все активнее анализируют операции по банковским счетам. Конечно, это касается не каждого налогоплательщика, но такие проверки становятся все более распространенными.

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Не стоит забывать и о человеческом факторе. Бывшие супруги, партнеры, конкуренты или просто недовольные люди могут обратиться в налоговую с заявлением и попросить проверить конкретного человека. Иногда именно это становится поводом для начала проверки».

В феврале в ФНС заявили, что за прошлый год почти 64 тыс. неработающих москвичей были вынуждены объяснили происхождение своих денег. Им доначислили 9 млрд руб. налогов и страховых взносов.

Андрей Дубков

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