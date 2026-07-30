Правительство разрешит экспорт дизтоплива для НПЗ с 1 сентября

Россия вводит новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного, судового топлива и газойлей, сообщили в правительстве 30 июля. Согласно постановлению, эмбарго будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года, с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное, судовое топливо и газойли, вывозимые производителями. Сейчас в России действует полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, в том числе для НПЗ, до 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Кроме того, до 1 ноября будут заключены соглашения о поставках топлива сельхозпроизводителям между Минэнерго, Минсельхозом, регионами и нефтекомпаниями. Также до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при государственных закупках топлива, что позволит проводить их по общим правилам и не допустить срыва контрактов и последующих поставок в условиях колебания биржевых цен, сообщили в правительстве.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак, ограничения на вывоз дизтоплива планируется снять «по мере восстановления рынка». Он уточнил, что возможность экспорта дизтоплива важна для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка топлива.