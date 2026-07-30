Бизнесу Белгородской, Курской и Брянской областей выделили 1,5 млрд рублей

Правительство РФ направит еще 1,5 млрд руб. на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей в Белгородской, Курской и Брянской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства предусмотрены на частичную компенсацию по оплате работникам времени вынужденного простоя за июль — декабрь 2026 года. Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что регион получит 980 млн руб.

С учетом нового транша всего в 2026 году на эти цели будет направлено около 3 млрд руб. В последний раз кабмин выделял бизнесу этих регионов 1,4 млрд руб. в марте.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что курские коммунальные предприятия получат 163,9 млн руб. из резервного фонда правительства РФ.

Алина Морозова