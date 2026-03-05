Более 1,4 млрд направят на компенсацию простоев работникам в приграничье

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина 1,4 млрд руб. на частичную компенсацию расходов по оплате времени вынужденного простоя работникам предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях. Средства предназначены для периода с января по июнь 2026 года, следует из опубликованного документа.

Субсидии предоставят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в этих регионах. Региональные власти должны утвердить перечни получателей, обеспечить прием заявлений от работодателей и разработать планы содействия занятости для работников, находящихся в простое более трех месяцев. Предполагается их участие в ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работах на объектах, поврежденных при обстрелах.

Финансирование поможет сохранить квалифицированные кадры и пополнить оборотные средства предприятий, чтобы они могли быстро восстановить выпуск продукции и оказание услуг. В 2025 году на аналогичные цели из резервного фонда было направлено более 2,7 млрд руб.

В прошлом году господдержку получили почти 700 предпринимателей и компаний в Курской области. Всего предприятиям и ИП, пострадавшим от терактов в ходе военных действий, выделили 2,3 млрд руб. А для помощи пострадавшим белгородским предприятиям по линии Минэкономразвития РФ направили 1,68 млрд руб.

Ульяна Ларионова