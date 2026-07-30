Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего силовика, избившего ученого РАН Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Р., обвиняемого в избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, умершего после избиения в больнице спустя несколько дней. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, обвиняемого арестовали до 26 сентября. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Его обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц, другого участника конфликта — Аркадия В. — также задержали. Как сообщил обвиняемый на суде, он является бывшим сотрудником ГАИ, был уволен в 2011 году. Напомним, по версии следствия, 13 июля обвиняемый участвовал в избиении ученого Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Конфликт произошел 13 июля из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям. Поля в этот момент осматривали Никита Зезин со своим заместителем. Как написал в заявлении в полицию (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал») Никита Зезин, он предложил родителям, довести детей до научного центра и там передать родителям. По его словам, он общался с детьми вежливо и аккуратно. Когда родители приехали за детьми, то между мужчинами и возник конфликт.

По словам жены обвиняемого, ситуация обстояла иначе: ученые силой забрали детей, затащили в машину, угрожая им.

Никита Зезин умер 24 июля, как сообщал Следком, от сердечного заболевания.

Артем Путилов