Премии остались за кулисами

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста бывшего работника Большого театра Егора Федина. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, фигурант оформлял премии сотрудникам по подложным документам. Сумма премий могла измеряться миллионами рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На днях Тверской суд столицы продлил срок домашнего ареста Егора Федина. Он является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, которое Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило 12 мая. Федина силовики задержали 3 июня. Позже ему предъявили обвинение, и 5 июня суд отправил фигуранта под домашний арест до 12 июля.

Инкриминируемое Егору Федину преступление было совершено в 2022–2024 годах. Тогда, как считает следствие, сотрудники Большого театра получали крупные премии на основании ведомостей с заведомо ложными сведениями. В судебных документах указано, что Федин в тот период работал главой отдела по связям с общественностью в культурном учреждении. Точная сумма выплат не указывается, если учитывать, какая часть ст. 159 ему инкриминирована, то речь идет о сумме больше 1 млн руб.

По данным “Ъ”, Егор Федин отказался признать вину. В апелляционной жалобе адвокаты просили смягчить обвиняемому меру пресечения и назначить, например, запрет определенных действий.

Защита просила учесть, что Федин ранее не был судим, у него жена и двое детей, есть «устойчивые социальные связи». Адвокаты также указали, что тяжесть предъявленных обвинений недостаточна, чтобы держать фигуранта под домашним арестом. Подозрения в адрес бывшего сотрудника Большого театра сочли необоснованными, а его действия — неверно квалифицированными.

С доводами защиты Мосгорсуд не согласился, продлив домашний арест на два месяца.

В постановлении суда говорится, что у фигуранта не совпадало место проживания с местом постоянной регистрации и что он знаком с некоторыми из участников дела.

Положительная характеристика Федина, отметили в суде, изначально и стала причиной, по которой ему назначили домашний арест вместо нахождения в СИЗО.

О личности Егора Федина мало что известно. Помимо информации из судебных документов, в открытых источниках отсутствуют данные о фигуранте. Собеседник “Ъ” в Большом театре сообщил, что Федин действительно работал в организации, но был главой отдела по работе с попечителями и спонсорами. Федин ушел практически сразу после смены гендиректора. Валерий Гергиев сменил на этом посту Владимира Урина в конце 2023 года (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года).

Никита Черненко, Маргарита Русакова