Китай сдает лица в аренду

В Китае появился рынок аренды человеческих лиц. Изображения используют для создания контента с помощью искусственного интеллекта. За одну сделку можно выручить до $700, пишут местные СМИ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

Продать права на свою внешность могут как актеры, так и люди других профессий, а также студенты и пенсионеры. Загружая свои биометрические данные на площадку, человек соглашается, что его лицо будет использовано в цифровых персонажах, рекламе, коротких сериалах и других ИИ-проектах.

Китайская индустрия микросериалов массово использует искусственный интеллект, но полностью сгенерированные лица пока выглядят неестественно, объясняет причину появления такого бизнеса основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев. Он считает, что после передачи прав человек может потерять контроль над тем, как его цифровая копия будет использоваться в будущем:

«Человек загружает на платформу набор своих фотографий или коротких видео. Нейросетям этого достаточно, чтобы построить цифровую модель лица, которую дальше можно "надеть" на любого сгенерированного персонажа. Продюсер сериала или рекламы просто выбирает из каталога определенный типаж — система подбирает подходящее лицензированное лицо, генерирует с ним героя, который двигается, говорит, играет сцены.

Человек при этом на площадку не приезжает, текст не учит, актерских навыков от него не требуется. Зачем это индустрии? Вопрос экономики. Китайский рынок микродрам выпускает десятки тысяч проектов в квартал. Живых актеров на такие объемы физически, конечно, не хватает, а полностью синтезированные лица имеют обратную проблему: зрители жалуются, что все персонажи выглядят одинаково либо неестественно.

Главный риск формулируется просто: лицо — это пароль, который нельзя сменить. Если утек номер карты, карту можно перевыпустить. Но отозвать цифровую модель внешности практически невозможно. Одно дело — дать разрешение на использование лица в каких-то легитимных целях, и другое дело — когда изображение используют в нелегальных. В этом случае никто ни у кого, конечно, разрешения не спрашивает.

Если похожие банки появятся в России, ценовая политика будет ориентироваться на китайский пример — примерно от $15 до $700 за копию. Российский рынок короткого вертикального видео по естественным причинам меньше китайского. Поэтому массового спроса в ближайшие несколько лет, наверное, ждать не стоит. Чем больше людей готовы лицензировать внешность, тем дешевле каждое лицо. Дорогими останутся только уникальные узнаваемые медийные лица, которые знают миллионы».

По данным портала Rest of World, в первом квартале Китай выпустил 128 тыс. микродрам. 95% этого контента создано с помощью искусственного интеллекта. При этом растет и количество судебных разбирательств из-за незаконного использования внешности для генерации видео. Так, за последние три года суд в Гуанчжоу рассмотрел около 700 таких дел. Совладелец диджитал-агентства «Медиасфера» Тимур Угулава полагает, что в России такая практика также стала бы популярна при наличии четкого регулирования:

«ИИ-аватары в Китае очень популярны. Их создание заточено под конвейер микродрам (это и сериалы, и минисериалы). В 2025 году их рынок в Китае достиг 63 млрд юаней (691 млрд руб.). История с ИИ-аватарами отлично на этот рынок ложится. По некоторым данным, стоимость продакшна снижается на 90%. Но в России этого рынка пока нет — ему только предстоит появиться. В первую очередь это будет интересно для рекламных агентов, интернет-коммерции.

Как в любом "диком" рынке, который только-только появляется, цены будут очень сильно скакать. Но, очевидно, это будет сильно дешевле, чем обращаться напрямую к какому-то конкретному человеку, модели. В Китае инфлюенсеры запускают просто безумнейшее количество креатива. В среднем блогеры, которые занимаются электронной коммерцией — в России опять же она не сильно развита — могут в неделю выкладывать по 50 роликов. Тема с ИИ-аватарами здорово здесь поможет. Можно очень быстро проводить A/B-тесты, менять персонажи.

Будет ли такая реклама как-то маркироваться в России, решит законодательство. Пока что у нас только-только принят большой законопроект по поводу суверенных нейросетей. Я думаю, скорее всего, пометки будут. С другой стороны, пока что нейросети создают ненастоящий видеоконтент. Это видно любому человеку, который хоть немножко погружен в сферу».

Незаконным использованием биометрических данных недовольны и в Голливуде. Так, три года назад Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение из-за 20-секундного рекламного ролика с участием ее ИИ-аватара. Год спустя актриса выступила против OpenAI, заявив, что голос помощника в ChatGPT напоминает ее собственный. Том Хэнкс призвал поклонников не верить рекламе стоматологической клиники, которая использовала его сгенерированный образ. А Роберт Дауни-младший обещал, что его юристы будут подавать в таких случаях в суд, даже после смерти актера.

Анна Кулецкая