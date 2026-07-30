Иностранные сервисы зовут к телефону

Авторизоваться на иностранных сервисах можно будет только по российскому номеру телефона. По крайней мере, власти намерены ввести такую норму. Под удар могут попасть популярный у программистов портал GitHub, фотохостинг Pinterest и даже китайская нейросеть DeepSeek. Об этом говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Как пишут «Ведомости», поправки предложило Минцифры. Они должны стать частью третьего пакета мер по борьбе с мошенниками так называемого антифрода. Помимо авторизации по российскому номеру, иностранные компании также могут обязать передавать данные по запросу правоохранителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правда, независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин сомневается, что зарубежные сервисы пойдут на такой шаг:

«С точки зрения регулятора, любые ресурсы, которые обрабатывают данные пользователей из России или проводят их аутентификацию, обязаны хранить эти данные на территории Российской Федерации и соблюдать российское законодательство. Согласно недавно принятому федеральному закону, сейчас предусмотрены четыре способа идентификации пользователя. Но иностранная компания объективно не может подключиться к Единой биометрической системе и ЕСИА, поэтому фактически остается только регистрация по номеру телефона.

При этом возникают и другие требования: например, хранить данные пользователей в течение трех лет и предоставлять их по запросу в рамках оперативно-разыскной деятельности. В итоге для любой иностранной компании — будь то из Китая, Казахстана или любой другой страны — это означает дополнительные расходы на соблюдение требований российского законодательства. Если компания изначально заинтересована в российском рынке и зарабатывает на российских пользователях, такой сценарий возможен. Но если это международный сервис, который в целом ориентирован на глобальную аудиторию, большой вопрос, захочет ли он ввязываться в историю с соблюдением всех российских требований.

Реакция может быть разной: от полного игнорирования законодательства до ограничения доступа к сервису с территории России, чтобы избежать юридических рисков».

В компании Т2 на вопрос “Ъ FM” ответили, что настройка авторизации по смс не вызовет дополнительных сложностей. В пресс-службе уточнили, что такие требования — это общемировая практика, которая не встречает заметного сопротивления среди пользователей. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Минцифры и других крупных сотовых операторов. Что будет, если иностранные сервисы проигнорируют новые требования? Партнер юридической фирмы Comply Максим Али допускает, что в таком случае власти могут заблокировать зарубежный сайт или приложение:

«В целом это продолжение общего тренда на усиление регулирования цифровых сервисов в России. Другой вопрос — что будут делать российские власти, если иностранные компании просто проигнорируют это требование. Формально штрафы предусмотрены, но взыскать их с компании, которая никак не представлена в у нас в стране, будет крайне сложно. Если мы говорим, например, о GitHub, то юридического присутствия в стране у него нет. Поэтому механизм взыскания штрафов за рубежом выглядит довольно туманным. Второй вариант — российские власти могут заблокировать такой сервис или ввести отдельное основание для блокировки компаний, которые не выполняют требования по авторизации. Но вопрос в том, насколько это действительно изменит ситуацию. Скорее всего, мы увидим очередной этап разделения цифрового пространства по юрисдикциям, когда один и тот же сервис существует сразу в нескольких правовых реальностях: в каждой действуют свои правила, и соблюдать правила друг друга никто не собирается.

На самом деле и сейчас ситуация с авторизацией по российским номерам остается не до конца понятной. Формально нет четкого ответа, можно ли использовать иностранные номера. Например, в том же мессенджере "Макс" можно зарегистрироваться по номеру Пакистана. Получается, что использование зарубежных номеров само по себе не запрещено. Основной вопрос — хранение данных и их предоставление по запросам правоохранительных органов.

Даже после принятия этих поправок принципиально ничего не изменится: скорее всего, добавится лишь обязанность хранить и передавать информацию. Каких-то специальных требований по взаимодействию с операторами связи пока не предусмотрено».

В конце июня вступил в силу запрет на авторизацию пользователей российских сервисов через аккаунт Google, Apple ID и другие зарубежные ресурсы. Если такая опция есть, физлицам грозят штрафы до 20 тыс. руб., юридическим — до 700 тыс. руб.

Никита Путятин