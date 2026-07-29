Чем известна Ольга Абрамова

Советника министра сельского хозяйства России, бывшего и. о. председателя правительства Удмуртии Ольгу Абрамову назначили врио главы Удмуртии после ухода Александра Бречалова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Какие посты занимала госпожа Абрамова — в справке «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ольга Абрамова родилась в селе Сигаево в Сарапульском районе Удмуртии 23 ноября 1981 года. В 2003-м она окончила Московский институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Параллельно, в 2001-2003 годах, работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов. Окончив МЭСИ, госпожа Абрамова стала заведующим заочным отделением Сарапульского аграрно-экономического колледжа. На этой должности она находилась до 2006 года.

В 2006-2009 годах Ольга Абрамова работала сначала главным экономистом, а затем гендиректором в агропромышленной компании «Удмуртия» в Сарапуле. С марта по декабрь 2009 года — исполнительный директор сельскохозяйственного кооператива «Завьяловский». В том же году она прошла профессиональную переподготовку по направлению «Финансы» в Удмуртском государственном университете (УдГУ) и перешла на госслужбу.

Ольга Абрамова возглавляла отдел экономики минсельхоза Удмуртии в 2009-2012 годах. В эти годы она прошла еще две переподготовки — по направлениям «Государственное и муниципальное управление» (Уральский институт управления, филиал РАНХиГС) и «Основы юриспруденции и российского законодательства» (УдГУ). В 2012-2014 годах госпожа Абрамова являлась руководителем секретариата зампредседателя правительства республики.

В 2014 году Ольга Абрамова стала руководителем проектов по АПК, замначальника управления комплексного развития по направлению в холдинге «Комос групп», в 2016-м — гендиректором агрокомплекса «Бабинский» в Завьяловском районе. В феврале 2018-го Ольга Абрамова возглавила региональный минсельхоз в качестве врио министра, но в том же году была утверждена в должности. В 2020 году ее полномочия расширились: она стала зампредседателя правительства Удмуртии—министром сельского хозяйства. В декабре 2021 года покинула пост министра, оставшись вице-премьером, курирующим сельское хозяйство.

В сентябре 2023 года Ольга Абрамова стала первым зампредседателя правительства Удмуртии, отвечала за экономический блок. В июле 2024-го, после отставки тогдашнего премьера Ярослава Семенова, была назначена и. о. председателя правительства республики, но уже в сентябре покинула должность. В октябре того же года госпожа Абрамова стала советником министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

29 июля 2026 года, после ухода Александра Бречалова, Ольгу Абрамову назначили врио главы Удмуртии.