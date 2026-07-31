От десертов в разбитых чашечках до «девчачьего бранча»

«Гранд Отель Мойка 22»: чай тет-а-тет

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Tête-à-tête — «Лицом к лицу» — новая авторская церемония шеф-кондитера Розанны Чечеткиной в Чайной гостиной «Гранд Отеля Мойка 22». Чаепитие на набережной Мойки длится весь день, как у персонажей Кэрролла. В нем есть все: летние ягоды и бабушкины творожные печенья, прустовские мадленки и авторский шоколад, ревень и гуава. А еще — напоминания о маленьких сувенирных бутылочках с чем-то крепким и ароматным, которые мы часто привозим из путешествий: осколки воспоминаний, флирт с искусством, сладкие надежды и красивые рифмы, иными словами — все воздушное и неуловимое, что остается от сказки после того, как ее рассказали.

Сопровождает трехэтажную этажерку с десертами и разнообразными маленькими сэндвичами китайский или индийский чай из коллекции купцов Колокольниковых.

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Percorso: два итальянца в России

Лука Де Астис, главный шеф-повар отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, принимает у себя шеф-повара московского ресторана Balzi Rossi Кармине Альфиери. Шестого августа в ресторане Percorso в зале Amber шефы представят дегустационное меню, созданное специально для этого вечера. Ужин задуман как продолжение гастрономического диалога между двумя командами, начатого ранее в Москве.

В основе ужина — концепция «Два итальянца в России». Рестораны Balzi Rossi и Percorso объединяет итальянское происхождение, внимание к качеству продукта и стремление рассказывать об Италии через кухню, атмосферу и гостеприимство. А своеобразный творческий почерк обоих шефов придает событию интригующий колорит.

Вечер станет диалогом между двумя ресторанами, каждый из которых по-своему интерпретирует итальянские традиции. Он начнется с приветственного комплимента от шефов — игристого и традиционных итальянских закусок, а затем гостям представят авторский сет.

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«Нордик»: салат из сорбетов от нового шефа

Салат из сорбетов — именно этим авторским блюдом дебютировал в ресторане северной кухни «Нордик» (Nordic) новый шеф-повар Юрий Грызин. Взбитая ледяная сметана, гранита из огурца, помидорный сорбет, микрогрин редиса и мелко нарезанный сладкий красный лук: квинтэссенция русских летних вкусов. Завершает эту гастрономическую композицию миниатюрная буханка солодового ржаного.

Необычным сочетанием удивляет скандинавский салат из полбы и сезонных артишоков с брынзой и фундуком. Еще одно эффектное блюдо с летним настроением — тонкая нутовая лепешка фарината с лабне, стручковым горошком, спаржей и другими пряными травами от одного из местных фермеров.

Сезонным хитом уже стали «Фермерские яйца 62 градуса» с фисташковым соусом. В особом блюде с нордическим характером — шашлычках из ягненка в еловом глейзе — слышится запах хвойного леса и аромат костра. Также интересно попробовать салат с жареным лососем, клубникой, авокадо, спаржей и фенхелем, а на двоих или на компанию — сига с картофельным гратеном, каперсами, скандинавским коул-слоу из фенхеля и сельдерея и с французским ореховым маслом. Еще один бестселлер — буйабес по рецепту Дэниела Хогландера с большим количеством специй, который подается с северными морепродуктами: мурманским гребешком, угольной треской, фалангой камчатского краба и лангустином.

Флагман обновленной десертной карты — лапландский сыр в карамельном соусе и с сезонной морошкой.

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«Футурист»: кто бы мог подумать?!

30 июля в ресторане «Футурист» концепт-шеф и ресторатор Алексей Алексеев лично представит гостям новое спешл-меню. Музыкальным аккомпанементом вечера станет выступление группы «Кто бы мог подумать?!».

Новая гастрономическая линейка «Футуриста» построена на игре контрастов, необычных текстурах и технологичности. Начать знакомство можно с нетривиальных пончиков с лангустинами под соусом никири и цветов цукини, которые сервируют с кантабрийскими анчоусами и соусом на основе саке. Любителям освежающих сочетаний предложат севиче из спелых томатов с камчатским крабом, а также сливочную буррату в паре с пикантным соусом ромеско и фисташками.

Одним из главных героев сезона становится брокколини, чей потенциал шеф раскрывает сразу в трех разных амплуа. Этот суперфуд подают в воздушной темпуре с ореховым соусом и кунжутом кимчи. В качестве легкой закуски он хорошо сочетается с прохладным лабне и соусом чимичурри, а также может выступить гарниром к нежному палтусу под трюфельным кремом.

На статус горячих хитов претендуют классическое орзо качо-э-пепе с гребешком и говяжья вырезка с насыщенным соусом порто.

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Itameshi: лето гедонистов

31 июля в Itameshi состоится летняя встреча с командой PioVerde, которая приготовит бранч, наполнив ресторан атмосферой настоящего итальянского лета с его долгими посиделками, яркими сезонными блюдами и легкой беззаботностью.

Специально для этого бранча команда PioVerde подготовила свою вариацию гедонистического летнего меню: персики со страчателлой и руколой; орзо с говяжьей щечкой и лисичками, а на десерт — семифреддо с малиной.

Itameshi дополнит ужин собственными сезонными хитами: тартаром с крем-фетой и лисичками, пиццей с персиками и беконом и, конечно, «Павловой» с персиками.

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INNER: «Девчачий бранч»

На один день, 2 августа, сад INNER станет пространством, где встретятся гастрономия, коктейльная культура и современное искусство: здесь пройдет «Девчачий бранч». Команда ресторана примет у себя в гостях барледи Tagliatella Caffe, которые привезут фирменные коктейли и запустят в саду свой знаменитый фонтан с Negroni.

За творческую программу отвечает Пана — петербургская художница, выпускница Инженерной школы одежды по специальности «Дизайн костюма». Пана проведет мастер-класс по росписи платков, которые были вручную отшиты специально для этого события.

К этому бранчу INNER, Tagliatella Caffe и Пана создали безалкогольный коктейль «Ягодный бамбу» в бутылочках с эксклюзивной этикеткой, оформленной иллюстрацией художницы.

Светлана Куликова