Омская птицефабрика «Русь» использовала газовую сеть без лицензии

В отношении птицефабрики АО «Русь» (крупный производитель мяса птицы и яиц в Омской области, входит в ГК «Литан групп») составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Об этом сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

По данным ведомства, организация использовала сеть газопотребления без лицензии в селе Азово Омской области. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой документарной проверки.

«Подтверждено применение опасного производственного объекта в отсутствие лицензии на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»,— говорится в сообщении.

ГК «Литан групп» занимается производством кормов. Ежегодные мощности предприятия составляют более 150 млн яиц и 3 тыс. т меланжа. По собственным данным организации, годовая выручка группы превышает 1,5 млрд руб.

Александра Стрелкова