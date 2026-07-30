«Датчики способные фиксировать микроутечки в системе водоснабжения»

Группа «Теплолюкс» официально открыла производство на территории города Мытищи. На площади почти 10 тыс. кв. м, задуманной по принципу одного этажа, около 250 сотрудников производят системы теплого пола и умные системы защиты от протечек. В последней категории полным циклом создают эксклюзивное для фабрики решение — систему Neptun, разработанную совместно с «Яндексом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Как мне удалось выяснить, этот продукт разработали с нуля меньше чем за год. Механику и электронику взяла на себя «Теплолюкс», а за интеграцию с приложением «Умный дом с Алисой» отвечала «Яндекс». По смыслу и архитектуре новинка заметно рифмуется с прежней системой Neptun Smart Evo, согласились представители производства. Это основной модуль управления, два умных крана с электроприводом, датчики протечки, а в старших комплектациях еще и умные счетчики воды, способные фиксировать микроутечки в системе водоснабжения еще до того, как влага окажется на полу.

Эксклюзивная для фабрики новинка получила не только поддержку интеграции в «Умный дом с Алисой», но и в целом выполнена в дизайнкоде «Яндекса». Стоимость такого комплекта, в зависимости от его наполнения, составляет от 36 тыс. руб. до 70 тыс. руб. А локализация продукции находится в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от версии.

Соглашение с «Яндексом» тоже эксклюзивное, так что подключить новую версию защиты от протечек к экосистемам, например, «Сбера» или МТС не получится, подтвердили представители «Теплолюкса». В интернете к ранним линейкам Neptun есть ряд жалоб. Покупатели в отзывах сетовали на короткие провода датчиков, следы ржавчины и отсутствие самодиагностики исправности. Встречаются жалобы на медленную поддержку бренда. Устранены ли эти проблемы в новой версии и как вообще покажет себя продукт, предстоит узнать. Общие инвестиции в новое производство в Мытищах составили более 2 млрд руб. Модернизацию компания планирует вести до 2031 года.

Александр Леви