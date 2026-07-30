«Датчики способные фиксировать микроутечки в системе водоснабжения»
Александр Леви — о новом продукте «Теплолюкса»
Группа «Теплолюкс» официально открыла производство на территории города Мытищи. На площади почти 10 тыс. кв. м, задуманной по принципу одного этажа, около 250 сотрудников производят системы теплого пола и умные системы защиты от протечек. В последней категории полным циклом создают эксклюзивное для фабрики решение — систему Neptun, разработанную совместно с «Яндексом».
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Как мне удалось выяснить, этот продукт разработали с нуля меньше чем за год. Механику и электронику взяла на себя «Теплолюкс», а за интеграцию с приложением «Умный дом с Алисой» отвечала «Яндекс». По смыслу и архитектуре новинка заметно рифмуется с прежней системой Neptun Smart Evo, согласились представители производства. Это основной модуль управления, два умных крана с электроприводом, датчики протечки, а в старших комплектациях еще и умные счетчики воды, способные фиксировать микроутечки в системе водоснабжения еще до того, как влага окажется на полу.
Эксклюзивная для фабрики новинка получила не только поддержку интеграции в «Умный дом с Алисой», но и в целом выполнена в дизайнкоде «Яндекса». Стоимость такого комплекта, в зависимости от его наполнения, составляет от 36 тыс. руб. до 70 тыс. руб. А локализация продукции находится в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от версии.
Соглашение с «Яндексом» тоже эксклюзивное, так что подключить новую версию защиты от протечек к экосистемам, например, «Сбера» или МТС не получится, подтвердили представители «Теплолюкса». В интернете к ранним линейкам Neptun есть ряд жалоб. Покупатели в отзывах сетовали на короткие провода датчиков, следы ржавчины и отсутствие самодиагностики исправности. Встречаются жалобы на медленную поддержку бренда. Устранены ли эти проблемы в новой версии и как вообще покажет себя продукт, предстоит узнать. Общие инвестиции в новое производство в Мытищах составили более 2 млрд руб. Модернизацию компания планирует вести до 2031 года.