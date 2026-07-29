Дорогу Пуровск — Коротчаево на Ямале перекрыли из-за лесных пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на участке с 557 по 581 км дороги Пуровск — Коротчаево перекрыли движение из-за лесных пожаров и сильного задымления, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Видимость на ближайших участках дороги может быть плохой из-за дыма. Водителей просят не превышать скоростной режим и ориентироваться на обстановку на дороге. «Ближайшие площадки для отдыха находятся на км 577, 613, 642. Заправочные станции находятся на км 674, 557»,— добавили в ведомстве.

Ирина Пичурина