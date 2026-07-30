На сайте «Ижавиа» пропала возможность купить авиабилеты

На сайте «Ижавиа» пропала возможность приобрести авиабилеты на рейсы по любым направлениям независимо от авиакомпании с 1 августа. «Мы не нашли рейсов на выбранные даты»,— говорится в сообщении, появляющемся при попытке оформить место в самолете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Ижавиа» Фото: сайт «Ижавиа»

Ранее Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» из-за нарушений до 28 июля. На момент публикации пресс-служба авиакомпании ситуацию не прокомментировала. Как пишут жители в соцсетях, технического сбоя на сайте нет, техподдержка детали не раскрывает. «Ъ-Удмуртия» направил запросы в федеральное агентство и авиаперевозчику.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоится из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.