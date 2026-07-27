Новым тамбовским сенатором может стать Герой России Иван Болдырев

Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, который в 2022 году получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, может стать новым сенатором от Тамбовской областной думы после избрания нового созыва. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Нынешний состав облдумы представляет бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин. О том, что он не пройдет в сенат от нового созыва, стало известно после выдвижения кандидатов на грядущие выборы. Господин Никитин возглавлял регион в 2015-2021 годах, потом был делегирован в сенат.

Ранее стало известно, что после выборов сменятся представители в Совете Федерации от заксобраний Липецкой и Орловской областей. Липецкий сенатор Максим Кавджарадзе претендует на избрание в новый созыв Государственной думы. Орловского коммуниста Василия Иконникова может сменить депутат облсовета от КПРФ Андрей Фролов.

Иван Болдырев родился 27 сентября 1985 года в Волгограде. В специальной военной операции на территории Украины участвует с 24 февраля 2022 года, известно, что он участвовал в десантной операции в «Гостомеле». Господин Болдырев прошел обучение по программе «Время героев». Он возглавляет партийный список «Единой России» на выборах в Тамбовскую облдуму.

Владимир Зоркий