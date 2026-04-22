Сенатор и вице-губернатор выдвинулись на праймериз ЕР в Липецкой области

Член Совета Федерации от Липецкой области Максим Кавджарадзе и вице-губернатор региона Сергей Курбатов подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в новый созыв Государственной думы. Это следует из списка зарегистрированных кандидатов.

Максим Кавджарадзе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Сергей Курбатов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал их выдвижение в Госдуму 31 марта. По его словам, в парламент также выдвинется действующий депутат Татьяна Дьяконова. Ее пока в списке кандидатов нет.

В Госдуме Липецкая область представлена бывшим вице-губернатором и спикером облсовета Дмитрием Аверовым, избранным по одномандатному округу № 114, и госпожой Дьяконовой, избранной по списку. Еще один мандат депутата по второму одномандатному округу вакантен с прошлого года, когда умер Михаил Тарасенко.

Сергей Толмачев