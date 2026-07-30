За сокрытие 46 млн рублей директор кузбасского «Спецресурса» приговорен к штрафу

Центральный райсуд Новокузнецка (Кузбасс) вынес приговор в отношении директора ООО «Спецресурс». Его признали виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела отвечал за уплату налогов. Зная о наличии у компании задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, глава организации сокрыл средства предприятия, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Как установили правоохранители, с 21 ноября 2023-го по 27 мая 2024 года были сокрыты денежные средства организации на общую сумму 45,8 млн руб.

Александра Стрелкова