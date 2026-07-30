Ирина Варнавская назначена вице-премьером омского правительства

Ирина Варнавская назначена заместителем председателя правительства — министром труда и социального развития Омской области. Соответствующее решение принял губернатор Виталий Хоценко.

Госпожа Варнавская также будет курировать деятельность министерства здравоохранения региона и территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее эти обязанности исполнял замгубернатора Омской области Алексей Ромахин. После кадровой перестановки он займется решением вопросов безопасности региона, а также взаимодействием правительства Омской области с правоохранительными органами, Минобороны России и выстраиванием эффективной системы по защите региона от БПЛА.

Ирина Варнавская окончила Омскую государственную академию путей сообщения по специальности «мировая экономика». Занимала должности начальника отдела трудовых ресурсов и развития персонала, начальника отдела демографической политики минтруда Омской области. В ноябре 2007 года назначена руководителем департамента по труду минтруда региона. С июля 2012-го занимала пост замглавы министерства труда, с 2024 года — министра.

Александра Стрелкова