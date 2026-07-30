Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за благотворительного забега изменятся маршруты трамваев в Челябинске

Маршруты трамваев изменят 31 июля на время проведения забега «Достигая цели» на участке улицы Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 19 часов до 21:20 трамваи будут ездить следующим образом:

Маршрут №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЧМК.

Маршрут №5: ЧЭМК — Горького — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК.

Маршрут №7: ЧГРЭС — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

Маршрут №16: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — Чичерина.

Виталина Ярховска

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд