Из-за благотворительного забега изменятся маршруты трамваев в Челябинске
Маршруты трамваев изменят 31 июля на время проведения забега «Достигая цели» на участке улицы Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
С 19 часов до 21:20 трамваи будут ездить следующим образом:
Маршрут №3: ЧМК — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЧМК.
Маршрут №5: ЧЭМК — Горького — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК.
Маршрут №7: ЧГРЭС — Российская — Труда — Оперный театр — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.
Маршрут №16: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — Чичерина.