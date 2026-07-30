Axios: Маск «масштабно профинансирует» республиканцев на промежуточных выборах

Илон Маск намерен «масштабно профинансировать» Республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Как стало известно изданию Axios, миллиардер возобновляет работу своего политического фонда America PAC, средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mark Schiefelbein / AP Илон Маск

Фото: Mark Schiefelbein / AP

По данным источников Axios, America PAC выделит средства на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы, чтобы убедить избирателей проголосовать за республиканцев. Особое внимание будет уделено тем избирателям, которые обычно голосуют за республиканцев, но только на президентских выборах, а не на выборах в Конгресс США. Представители Илона Маска не называют точную сумму, которую планируется вложить, однако эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет «колоссальной».

Axios напоминает, что America PAC вложил более $260 млн в предвыборную кампанию 2024 года, чтобы помочь Дональду Трампу победить. Та помощь сделала Илона Маска крупнейшим политическим донором за всю историю США. По данным издания, к настоящему моменту даже без вложений Илона Маска у Республиканской партии уже на $300 млн больше средств на предвыборную кампанию, чем у демократов.

Алена Миклашевская