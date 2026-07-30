В Челябинской области спроектировали систему для цифровизации кладбищ

Выпускница кафедры фундаментальной информатики Троицкого филиала Челябинского государственного университета Яна Золотавина представила проект цифровой платформы для управления объектами ритуальной сферы. Информационная система, разработанная в качестве дипломной работы, предназначена для инвентаризации захоронений и навигации по территории кладбищ, сообщает пресс-служба вуза.

Программный комплекс позволяет осуществлять поиск мест захоронения по персональным данным (ФИО, даты рождения и смерти), а также автоматически прокладывать маршрут к искомому объекту. Для администрации специализированных служб предусмотрен функционал по учету участков и обработке заявок на новые захоронения. Кроме того, в систему интегрирован модуль публичных некрологов.

По словам научного руководителя проекта Сергея Серебрянского, разработка отвечает тренду на масштабную цифровизацию городских сервисов, при этом сфера ритуальных услуг остается одной из наименее технологически оснащенных. В настоящий момент система существует в виде тестовой модели. Сообщается, что администрация Троицка заинтересовалась интеграцией реальных данных в платформу для ее дальнейшей эксплуатации в муниципальном хозяйстве.

Евгений Рыженьков