Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Phillips F.P. Journe Фото: пресс-служба Phillips F.P. Journe

На аукцион The Geneva Watch Auction: XXIV, который Phillips проведет в Женеве 7-8 ноября, будет выставлен редкий F.P. Journe Chronomtre Rsonance 022/99R. Эстимейт составляет от 500 тыс. до 1 млн швейцарских франков (48,1 млн до 96,2 млн руб.), но, учитывая последние результаты F.P. Journe на аукционах, вряд ли цена с молотка на этом остановится. Только в этом году Phillips продал три исторических Chronomtre Rsonance за $13,9 млн, $6,3 млн и $3 млн соответственно.

Главная ценность этого лота в том, что это самый ранний коммерческий экземпляр Chronomtre Rsonance. Часы были изготовлены в 1999 году, за год до официального запуска модели. Это был предсерийный прототип. По оценкам специалистов, таких часов существует всего около десяти. До аукционов раньше доходили в основном версии Souscription и Pre-Souscription, а вот Pre-Production — практически никогда.

Первые двадцать Chronomtre Rsonance были зарезервированы для людей, которые поддержали молодую тогда мануфактуру часовщика Франсуа-Поля Журна, оформив подписку на Tourbillon Souverain. Номер 021 мастер оставил себе как демонстрационный образец. Поэтому 022 стал самым первым номером, который вообще можно было купить. Его нынешний и единственный владелец выбрал этот номер потому, что родился 22-го числа.

Журн — один из тех независимых мастеров, кто крайне редко идет на уступки клиентам. Он практически не делает специальные версии и не любит менять свои дизайны по индивидуальным заказам. Поэтому возможность приобрести фактически первый коммерческий экземпляр одной из его главных моделей — да еще и предсерийный — для многих коллекционеров выглядит уникальной.

Анна Минакова