Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Фото: Patek Philippe

Польские эмигранты Антони Патек и Франтишек Чапек основали часовую мануфактуру Patek, Czapek & Cie. в Женеве в 1839 году. Название, правда, звучало для швейцарцев как имя клоунского дуэта, так что в случившейся через несколько лет ссоре компаньонов чувствуется рука судьбы. Следующим партнером Патека стал француз Жан Адриан Филипп. Это уже было куда солиднее, и не только из-за имени.

Филипп был изобретателем системы завода и установки стрелок без ключа, и это стало главным козырем новой часовой фирмы. Так и повелось: изобретательный Филипп создавал новинки, общительный Патек активно привлекал клиентов из числа сильных мира сего. Их было немало: от королевы Британии Виктории до императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I.

Патек и Филипп умели удивлять: самые маленькие в мире женские часы-кольцо, первые часы-браслет, хронограф, минутный репетир, календарь. Часовщики всегда были на шаг впереди времени, потому что бриллианты не главное, важнее — способность удивлять.

Павел Шинский