«Название обыгрывает самую знаменитую картину бельгийского сюрреалиста»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Осенью зрителей ожидает множество интереснейших выставочных проектов по всему мира. Вот еще некоторые из категории «must see». Галерея Gagosian в Лондоне в конце сентября откроет выставку «Это все еще не трубка: загробная жизнь Магритта». Название обыгрывает самую, пожалуй, знаменитую картину бельгийского сюрреалиста: изображен курительный прибор, под которым написано «Ceci n`est pas une pipe.» (это не трубка). В целом будет показано более 20 работ Рене Магритта в самых разнообразных медиа. Одним из главных аспектов выставки о загробной жизни Магритта является диалог между ним и современными художниками, несколько работ которых были созданы специально для выставки.

В миланском Palazzo Reale также в конце сентября стартует проект «I Brueghel» (Брейгели: истоки живописных жанров в Европе). Это серьезное событие, посвященное одной из самых влиятельных династий фламандской, да, пожалуй, и европейской живописи. Ретроспектива призвана проследить фундаментальную роль семьи Брейгель в структурировании живописных жанров в Европе между XVI и XVII веками. Выставка подчеркивает решающий вклад Питера Брейгеля-старшего (1525–1569) и его потомков – Питера Брейгеля-младшего (1564–1637), Яна Брейгеля-«бархатного» (1568–1625) и Яна II Брейгеля (1601–1678) — в появление художественных категорий, без которых сейчас немыслима история искусства: это жанровые сцены, пейзажи, натюрморты и цветочные картины.

А в Америке в октябре откроется выставка, посвященная знаменитому современному автору. «Рой Лихтенштейн: как новый». Лихтенштейн (1923-1997) – один из ведущих представителей поп-арта, известный картинами, вдохновленными комиксами и рекламой. Художник в процессе творчества постоянно возвращался к этим мотивам. Выставка подчеркивает эти «ремейки», в которых художник воспроизводит, изменяет и переосмысливает свои композиции. Получается, что знаковые работы, признанные «классическими», представлены наряду с их поздними вариациями, раскрывая творческий процесс, основанный на дублировании и мутациях. Что подчеркивает неизменную современность Лихтенштейна в эпоху, когда практики апроприации доминируют в цифровом творчестве.

Дмитрий Буткевич