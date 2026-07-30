Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pellaschiar / AP Фото: Alberto Pellaschiar / AP

Если поставить во главу угла не матчи, а количество сезонов за один клуб, то тут почти не будет равных итальянскому защитнику Паоло Мальдини. При упоминании этого имени у многих болельщиков «Милана» сердце начинает биться чаще. 25 сезонов в одной команде — это невероятно. В 2011 году авторитетное издание Goal признало Мальдини самым преданным клубу игроком на планете.

История этого спортсмена действительно уникальна, ведь в «Милане» играл его отец Чезаре — он был капитаном команды и даже выигрывал Кубок чемпионов в 1963-м. Конечно же, Паоло был воспитанником школы «Милана» и свой первый матч за родной клуб провел в 16 лет. Хотя в одном из интервью он говорил, что начал играть в 10 лет, а закончил в 41 год. Заполучить Мальдини хотели многие.

Защитника желали подписать «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В «Челси» ему предлагали серьезное повышение зарплаты, но капитан «Милана» всегда отвечал отказом. Представить подобное в современном мире сложно. Но Мальдини был не просто уникальным футболистом. Например, он не стал тренером, потому что помнит: когда им работал отец, семья часто переезжала, а это было непросто. Паоло выиграл с родной командой все, что только возможно, включая пять Кубков чемпионов. А третий номер, под которым он играл, конечно же, был изъят из оборота.

Мальдини искренне пытался быть преданным «Милану» всю жизнь. В 2018-м он вернулся в клуб уже как менеджер, и у него получилось. В 2022 году «Милан» взял скудетто (стал чемпионом Италии). После этого американские владельцы уволили Мальдини, и у команды начались серьезные проблемы. Но Паоло готов все простить и вернуться. Клубные дела он всегда ставил выше собственных амбиций.

Владимир Осипов