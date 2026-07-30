Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

На китайском автомобильном рынке в этом году поменялся лидер. Значит ли это что-то для всего остального мира? С одной стороны, Китай последние годы определяет тренды в проектировании и производстве автомобилей. С другой, в том, что касается потребления машин, то тут, конечно же, своя специфика. Например, электромобили. Наверное, ни в одной стране мира с помощь самых разных кнутов и пряников граждан не стимулируют так покупать машины на батарейках, как это происходит в КНР. Но сам прецедент, и сам автомобиль, естественно, вызывают интерес.

Итак, лидером продаж новых автомобилей в Китае стал Geely E2. За первое полугодие 2026 года было реализовано 244 тыс. экземпляров. То есть без малого четверть миллиона. На втором месте Tesla Model Y. На третьем Xiaomi SU7. В шаге от лидирующей тройки остановился бензиновый Geely Atlas, что должно быть любопытно российскому покупателю, потому что у нас в стране эта модель недавно начала продаваться как Volga K40.

Чем же интересен лидер продаж? Вопреки давней и всеобщей моде на кроссоверы, это хэтчбек. Небольшой по габаритам, но по своему красивый, выглядит куда дороже, чем стоит. В Китае это 65 тыс. юаней, то есть на наши деньги меньше 1 млн руб., сопоставимо по цене с Lada Granta. Для сравнения, Tesla и Xiaomi, попавшие в тройку, стоят в среднем в три, в четыре раза дороже. Привод электрический, на заднюю ось. Электромотор развивает 115 л.с. Но при этом сзади осталось место для вполне себе приличного багажника на 375 литров. Еще один, 70-литровый, есть спереди.

Запас хода при полностью заряженной батарее — 315 км. С одной стороны, немного, но если ездишь в городе и знаешь, где заряжаться, то нормально. Интересно, что недавно Geely E2 отправился покорять Старый Свет и появился у официальных дилеров марки в Италии. Правда стоит там электромобиль уже совсем не как у себя на родине. Хотя €21 тыс. тоже вполне себе конкурентоспособная цена.

Дмитрий Гронский