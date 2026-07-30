«Из утреннего ритуала он превращается в объект серьезной науки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спор, полезен кофе или нет, кажется, уже давно закрыт. Напиток неоднократно связывали с более здоровым старением и снижением риска некоторых заболеваний. Но откуда такие преимущества — до сих пор не очень понятно. Недавно в журнале Nutrients было опубликовано исследование, возможно, с недостающими деталями этой головоломки.

Оказалось, дело может быть вовсе не в кофеине. В лабораторных экспериментах исследователи обнаружили, что некоторые растительные соединения, содержащиеся в кофе, активируют определенный клеточный рецептор. Это своеобразный «датчик», который помогает клеткам справляться со стрессом, воспалением и повреждениями. Когда этот рецептор искусственно отключали, защитный эффект исчезал.

Это не означает, что теперь всем нужно срочно пить по пять чашек эспрессо в день. Исследование проводилось на клеточных моделях, а не на людях, поэтому говорить о том, что кофе продлевает жизнь, пока рано. Но работа помогает объяснить то, что ученые наблюдают уже много лет в крупных популяционных исследованиях: связь между умеренным потреблением кофе и более здоровым старением может быть не случайностью, а иметь вполне конкретный биологический механизм.

Похоже, постепенно репутация кофе меняется. Из утреннего ритуала он все больше превращается в объект серьезной науки. И если раньше его ценили за способность разбудить мозг или выглядеть серьезно, то теперь ученые пытаются понять, может ли этот напиток стать частью мира longevity (долголетия).

Анна Кулецкая