Экс-начальника военного госпиталя в Воронеже осудили за присвоение 3 млн

Бывшего начальника расположенного в облцентре ФГКУ «416 военный госпиталь» Министерства обороны РФ в Воронеже осудили за присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ленинский райсуд назначил ему три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также Черенкову нельзя занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе разбирательства Юрий Черенков признал свою вину и раскаялся, а также добровольно возместил причиненный оборонному ведомству ущерб в 3,1 млн руб. Ранее он оценивался в 1,6 млн руб.

Как установил райсуд, с мая 2018 года по июнь 2023 года осужденный издавал приказы о премировании гражданского персонала военного госпиталя. Сотрудники учреждения в свою очередь передавали стимулирующие выплаты ему.

По данным Rusprofile, Юрий Черенков возглавлял госпиталь с мая 2018 года по август 2023-го. О возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Черенкова стало известно в сентябре 2025 года. Расследованием занимался Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону. В суде дело рассматривалось с мая.

Алина Морозова