Дело экс-начальника военгоспиталя в Воронеже о присвоении 1,6 млн передали в суд

В Ленинский районный суд Воронежа поступило уголовное дело экс-начальника ФГКУ «416 военный госпиталь» Министерства обороны РФ. Его обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурантом является Юрий Черенков, следует из картотеки суда. Согласно Rusprofile, он являлся начальником госпиталя с мая 2018 года по август 2023-го.

Общая сумма присвоенных средств — 1,6 млн руб. По версии следствия, с апреля 2021 по июнь 2023 года экс-начальник военного госпиталя издавал приказы о завышенных премиях сотрудникам, которые впоследствии перечисляли ему свои стимулирующие выплаты через других подчиненных.

О возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Черенкова стало известно в сентябре прошлого года. Расследованием занимался Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону.

