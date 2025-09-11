Экс-начальника военного госпиталя в Воронеже заподозрили в присвоении 1,6 млн

Управление Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону возбудило уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении экс-начальника ФГКУ «416 военный госпиталь» Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Воронежа, в который поступило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Общая сумма присвоенных средств составила 1,6 млн руб. По версии следствия, экс-начальник военного госпиталя с апреля 2021 года по июнь 2023-го издавал приказы о выплате сотрудникам медучреждения завышенных премий, а работники перечисляли денежные средства руководителю через других его подчиненных. По данным Rusprofile.ru, начальником госпиталя с мая 2018-го по август 2023-го, в том числе во время совершения эпизода, вошедшего в уголовное дело, был Юрий Черенков.

По результатам рассмотрения ходатайства суд отложил принятие решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Срок задержания подозреваемого продлили на 72 часа.

Кабира Гасанова