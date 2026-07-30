«Иосифа Сталина» сдвинули с постамента

Общественная организация ветеранов и выпускников Ульяновского танкового училища просит городские власти организовать местный референдум о судьбе памятника «Танк ИС-8», установленного в 1982 году в честь 107 героев Советского Союза — выпускников офицерского вуза. В 1991 году танковое училище было преобразовано в суворовское (СВУ). А после перехода в 2011 году СВУ на новые площади памятник был заброшен. Активисты-общественники просили мэрию принять «Танк ИС-8» на свой баланс, но городские власти отказались. Ветераны училища в случае отказа в проведении референдума намерены сами инициировать голосование, собрав необходимые по закону 25 тыс. подписей. В администрации губернатора знают о проблеме и выступают за восстановление памятника, а референдум называют нормальным проявлением демократии.

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В среду Ульяновская городская общественная организация ветеранов и выпускников Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища направила председателю гордумы Илье Ножечкину обращение, в котором предлагает провести референдум о дальнейшей судьбе памятника «Танк ИС-8», установленного на территории танкового училища в честь 107 его выпускников, которые стали героями Советского Союза. Ветераны предлагают поставить на референдуме вопрос о необходимости восстановления памятника к 10 июля 2028 года, к 110-летию со дня образования танкового училища.

В феврале этого года распоряжением председателя регионального правительства Геннадия Спирчагова этот памятник получил статус выявленного объекта культурного наследия (ОКН). Однако, отмечается в письме выпускников училища, после неоднократных обращений к главе города Александру Болдакину с просьбой принять памятник на баланс города мэрия ответила, что считает это «нецелесообразным» (копия официального ответа имеется в распоряжении редакции). Танк сейчас фактически принадлежит Минобороны РФ.

К письму было приложено аналогичное обращение к главе Ульяновска Александру Болдакину, направленное и зарегистрированное в мэрии в понедельник, 27 июля (согласно уставу города, городской референдум может быть объявлен при совместной инициативе гордумы и мэра города).

Территория бывшего танкового училища находится в самом центре города, рядом с мэрией. Танк-памятник, о котором идет речь, был установлен на территории училища напротив старинного здания бывшего Кадетского корпуса в 1982 году. Рядом с постаментом была мемориальная доска с фамилиями 107 выпускников учебного заведения, которым присвоено звание Героя Советского Союза. С 1931года (датой основании вуза считается 1918 год — тогда там располагались пехотные курсы) по 1991 год из училища выпустили более 25 тыс. офицеров. В вузе готовили в том числе и командиров ИС-8, который производился с 1954 года по 1966 год и стоял на вооружении Советской армии под официальным наименованием танк «Т-10» в течение 40 лет, вплоть до начала 90-х годов, послужив даже в ВС РФ. Его боевая масса — 50 тонн. Это был последний из серии тяжелых танков «Иосиф Сталин», а Ульяновское танковое училище было единственным в стране, где готовили командиров для тяжелых танков КВ и ИС. В 1991 году учебное заведение было преобразовано в Ульяновское суворовское военное училище. В 2011 году СВУ перебазировалось в корпуса бывшего военно-технического училища, а в 2022 году территория училища была передана с баланса Минобороны Ульяновску.

В 2018 году на территории бывшего училища, когда она еще находилась на балансе Минобороны РФ, снесли ряд зданий. В ходе работ упавшей стеной памятник повредили. Были сорваны и смяты надгусечные полки и все навесное оборудование, поврежден постамент, сам ИС-8 сдвинулся на его край. Мраморные мемориальные доски были утрачены. Скорее всего, их украли вандалы.

Власти города в 2022 году планировали на бывшей территории СВУ построить элитный жилкомплекс, но после возмущений общественности, предлагавшей на этой территории создать общественно-исторический культурный квартал, потенциальный подрядчик отказался от своего проекта.

В 2023 году общественники обратились к мэрии с просьбой восстановить памятник к юбилею Победы, но отклика не получили, после чего стали его восстанавливать своими силами и за свой счет. В мае 2023 года они отремонтировали при содействии Ульяновского механического завода поврежденный корпус, покрасили танк, установили его на прежнее место, а в июне 2026 года восстановили постамент. Однако, по словам зампреда совета общественной организации ветеранов танкового училища Игоря Воеводина, если сначала мэрия не мешала общественникам, то в последнее время стала оказывать противодействие: 4 июля, когда выпускники танкового училища решили выровнять площадку вокруг памятника, мэрия запретила въезд грузовика с грунтом, а 13 июля представители мэрии прервали работы по установке информационного стенда о героях-танкистах, вызвав полицию, хотя, по словам Игоря Воеводина, они «трижды заблаговременно извещали мэрию о планируемых работах».

Игорь Воеводин пояснил «Ъ-Волга», что на фоне нежелания мэрии принять танк на свой баланс (Минобороны отвечало общественникам, что готово передать танк, если будет обращение мэрии) он считает референдум лучшим способом заставить орган исполнительной власти сделать то, что считают необходимым жители города (согласно уставу Ульяновска, решение местного референдума подлежит обязательному исполнению без каких-либо дополнительных согласований). Он также заявил, что, если в проведении референдума будет отказано, они создадут инициативную группу и соберут требуемые для проведения референдума 25 тыс. подписей.

Будет ли принято предложение общественников, неизвестно. Спикер гордумы Илья Ножечкин в среду был для комментариев недоступен. Его первый заместитель Игорь Крючков сказал «Ъ», что посоветуется с юристами. Глава управления информационной политики администрации Ульяновска Андрей Шафиров назвал работы общественников по восстановлению памятника «самоуправством», отметив, что «им было запрещено производить работы, потому что там проходит действующая теплотрасса, и дополнительная нагрузка может привести к негативным явлениям». Господин Шафиров сказал, что в мэрии «все знают о танке и занимаются его судьбой», «на новой территории суворовского училища готово место для этого танка», «какие-то обращения в Минобороны уже направлялись». Он также выразил сомнение, что предложение по референдуму будет принято, поскольку в мэрии считают, что «деятельность Воеводина идет не на пользу города». В управлении муниципальной собственности администрации города «Ъ» ответили, что запрашивали Минобороны о планах по дальнейшей судьбе танка-памятника, «но конкретных обращений мэрии о передаче танка на баланс города не было».

Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко сказал «Ъ», что знаком с проблемой памятника и считает, что предлагаемый референдум — это «нормальное проявление демократии». «Вопрос не мелкий. Суворовское и танковое училища — это то, чем гордятся горожане. И будет очень полезно изучить их мнение. А людям, как мне кажется, это очень важно», — сказал вице-губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск