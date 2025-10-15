Мэр Ульяновска отказался от танков

Администрация Ульяновска считает нецелесообразным принимать в муниципальную собственность два памятника-танка, установленные в Ульяновске. Об этом стало известно из обращения к президенту России Владимиру Путину, подготовленного общественным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В обращении, которое первыми подписали его сопредседатели — Игорь Воеводин (представляет интересы 15 военно-патриотических и ветеранских организаций региона), Сергей Семенычев (председатель правления общественной организации ветеранов Афганистана «Виват») и депутат Госдумы Алексей Куринный, Владимира Путина просят оказать содействие в сохранении двух памятников-танков: тяжелого танка ИС-3 у Парка Победы и тяжелого танка Т-10 (ИС-8) на бывшей территории ульяновского танкового, а затем суворовского училища.

Авторы письма сообщают президенту, что более года назад, накануне 80-летия Победы, они обратились к главе Ульяновска Александру Болдакину с просьбой принять эти памятники-танки на баланс муниципалитета (в настоящее время они на балансе Минобороны РФ), также неоднократно просили об этом мэра на личном приеме. И недавно, «по прошествии года», получили официальный ответ мэрии, к котором сообщалось: «Вопрос передачи в муниципальную собственность Ульяновска указанных выше памятников считаем нецелесообразным».

Назвав ответ мэрии в год юбилея Победы «особо циничным» и отмечая, что танки-памятники, установленные в честь танкистов, отдавших жизнь за Родину, «являются символами исторической памяти и преемственности поколений», авторы обращения просят президента дать поручение органам исполнительной власти организовать передачу памятников-танков на баланс муниципального образования и «придать им статус выявленных объектов культурного наследия», что «позволит законодательно защитить памятники от любых посягательств в будущем, независимо от смены должностных лиц».

«Ответ администрации о “нецелесообразности” означает, что у нас с ними в отношении памятников разные цели и задачи. Мы хотим сохранить, а им это не нужно», — подчеркнул в беседе с «Ъ-Волга» Игорь Воеводин, отметив, что Минорбороны уже отвечало движению, что готово передать танки на баланс муниципалитета, «но на личной встрече Александр Болдакин прямо ответил, что ему эти танки не нужны».

По словам сопредседателя движения, сейчас идет сбор подписей под обращением. Предполагается, что будет около 10 тыс. подписей. Обращение будет передано с нарочным в администрацию президента накануне предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным.

Сергей Титов, Ульяновск