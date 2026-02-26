Танки в Ульяновске получили охрану

В Ульяновской области два памятника получили статус выявленных объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, отметив, что соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Геннадий Спирчагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о двух памятниках: тяжелом танке Т-10 (ИС-8) на бывшей территории ульяновского танкового, а затем суворовского училища, и тяжелом танке ИС-3 у центрального входа в Парк Победы. «Новый статус танков как памятников гарантирует их сохранение для потомков»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», еще два года назад региональное общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН), беспокоясь, что за состоянием танков-памятников никто не следит (уходом за ними занимались только в качестве волонтеров сами активисты движения), обратились к главе Ульяновска Александру Болдакину с просьбой принять эти памятники-танки на баланс муниципалитета (в настоящее время они на балансе Минобороны РФ), также неоднократно просили об этом мэра на личном приеме. Ответ общественникам из мэрии пришел только через год. В нем сообщалось: «Вопрос передачи в муниципальную собственность Ульяновска указанных выше памятников считаем нецелесообразным». Возмущенные активисты движения направили коллективное обращение президенту Путину, сообщив о позиции мэрии и назвав ответ мэрии в год 80-летия Победы «особо циничным». После этого, по информации источников, мэрия согласилась принять памятники на баланс, но пока никаких реальных шагов для этого не сделала.

Как пояснила «Ъ-Волга» руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Любовь Еремина, инициатором присвоения памятникам-танкам статуса вновь выявленных объектов культурного наследия (ОКН) стало региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Теперь, по словам Любови Ереминой, необходимо будет провести экспертизу выявленных объектов ОКН и занести в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН). На это, по ее словам, может уйти год. После этого пройдет процедура уточнения, в чьей собственности они находятся (пока считается, что они на балансе Минобороны как движимое имущество, хотя фактически являются уже недвижимостью в виде памятников). По словам руководителя управления ОКН, либо Минобороны передаст эти объекту мэрии, либо, если они окажутся ни в чьей собственности, мэрия будет обязана принять памятники на свой баланс с соответствующими обязательствами по охране ОКН.

При этом, как отмечает сопредседатель ЗСИН Игорь Воеводин, возникает проблема. По его данным, у управления нет свободных средств на проведение экспертизы, в связи с чем движение ЗСИН намерено начать сбор средств на оплату работы экспертов.

Андрей Васильев, Ульяновск