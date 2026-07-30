«Трамп, похоже, намерен избегать серьезной эскалации»

Новые удары США по Ирану, сделанные, как говорят в Вашингтоне, в ответ на ракетную атаку иранцев по американским объектам в регионе, заставили экспертов заговорить о возможных вариантах дальнейшего развития событий. Кто-то видит скорую неизбежную эскалацию конфликта, кто-то, не сомневаясь, что она случится, говорит о том, что произойдет это только после промежуточных выборов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IRIB / Reuters Фото: IRIB / Reuters

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) США ударили по Ирану в ответ на неудавшуюся атаку на американские войска Удары стали первыми публично признанными Центральным командованием США за последние пять дней. Этому перерыву предшествовали 13 дней непрерывных воздушных атак на страну… Война, у которой нет признаков скорого завершения, стала источником беспокойства для республиканцев из-за роста цен на бензин и гибели американских солдат, несмотря на настойчивые заявления президента о том, что Иран отчаянно стремится договориться о новом перемирии. Отказ Ирана пойти на уступки был воспринят некоторыми как показатель пределов действенности американских военных ударов. Между тем европейские союзники отмахиваются от попыток администрации Трампа вовлечь их в операции по патрулированию пролива, давая понять, что сначала они хотят увидеть прекращение огня в регионе.

CNBC (Энглвуд-Клиффс, США) США нанесли удары по Ирану после неожиданного ракетного обстрела, разрушив надежды на деэскалацию В среду американские войска провели «массированную серию» ударов по Ирану… в ответ на ракетные обстрелы американских войск в регионе, что после короткой паузы вновь вызвало опасения по поводу эскалации конфликта… Новые удары последовали после того, как во вторник поздно вечером иранские вооруженные силы выпустили в сторону американских войск в Персидском заливе баллистические ракеты, которые были перехвачены… Неожиданная вторничная атака нарушает привычную схему реакции Ирана на американские удары и сигнализирует о готовности Тегерана возобновить боевые действия… Этот шаг свидетельствует, что Иран намерен более агрессивно реагировать на будущие действия США военного характера и, возможно, отказывается от дипломатического пути… Эскалация напряженности лишает оснований надежду на скорую деэскалацию в Персидском заливе и делает шансы возобновления переговоров более туманными.

«Едиот Ахронот» (Тель-Авив, Израиль) Иранская стратегия Трампа: избегать войны до промежуточных выборов, готовиться к следующему раунду В среду Трамп заявил, что США «выбьют всю дурь» из Ирана, после того как тот нанес ракетный удар по Иордании. И ночью США нанесли масштабные удары по Ирану. Тем не менее эти удары ограничивались регионом Персидского залива, и Трамп, похоже, намерен избегать серьезной эскалации… [Он] не хочет широкой конфронтации или резкого усиления боев до промежуточных выборов в США, которые пройдут в начале ноября. Он хочет избежать глобального энергетического кризиса и роста цен на бензин в США выше $4 за галлон. При этом война в Иране политически непопулярна среди американских избирателей. Есть тут и военные расчеты. В оставшиеся до выборов три месяца США смогут ускорить производство боеприпасов, особенно перехватчиков, и иным способом приготовиться к более широкой конфронтации, которая, как ожидается, возобновится позже. Вероятность более широкого конфликта сохраняется, поскольку Вашингтон пришел к выводу, что дипломатические усилия в отношении Ирана не увенчаются успехом или не дадут результатов. Это касается и открытия Ормузского пролива и, что более важно, не допущения того, чтобы Иран получил ядерное оружие. Поэтому вывод следующий: новая масштабная военная конфронтация будет нужна, и Израиль примет в ней участие.

IRNA (Тегеран, Иран) Агрессия продолжается. Америка снова осуществляет агрессивные удары по Ирану В среду вечером агрессоры из армии США вновь нанесли жестокие удары по территории Ирана… В ответ на агрессивные действия американской армии детоубийц… отважные воины воздушно-космических сил КСИР нанесли удары баллистическими ракетами по американской военно-воздушной базе и штабу Центрального командования ВС США в Иордании… Пока угрозы в адрес Исламской Республики Иран сохраняются и не прекращаются преступные и злобные действия американских военных в отношении наших интересов, наше сопротивление будет продолжаться.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов