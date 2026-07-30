Зарубежные СМИ: Почему все больше стран втягивается в конфликт на Ближнем Востоке?
30 июля, четверг
Конфликт на Ближнем Востоке разрастается. Ночью под удар попал египетский порт Думьят. Два судна получили повреждения. Один из танкеров принадлежит США. Иранские источники The New York Times объяснили: атака — это демонстрация потенциальной угрозы глобальным поставкам энергоносителей. В случае если Тегеран решится на эскалацию, мировая торговля столкнется с еще большими сбоями. При этом ответственность за обстрел танкеров в египетском порту официально не взял ни Иран, ни связанные с ним группировки. Центральное командование США также отчиталось о новой волне ударов по Исламской Республике после обещаний мести Дональда Трампа. Подробнее о скорости, с которой разрастается ближневосточный конфликт, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Stringer / Reuters
Если за атаками на танкеры в египетском порту действительно стоит Иран, это серьезно расширяет географию конфликта, пишет The New York Times. До этого основные угрозы коммерческому судоходству были сосредоточены в Красном море, Ормузском проливе и Персидском заливе. Удар по объектам египетским объектам на побережье Средиземноморья показывает, что под угрозой оказываются и другие важные морские маршруты региона. Инцидент произошел на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и США. Опасения, что боевые действия могут нарушить работу других транспортных и энергетических маршрутов, уже усиливают нервозность на мировых рынках и поддерживают рост цен на нефть. 29 июля стоимость марки Brent в моменте подскочила почти на 8%.
При этом 28 июля через Баб-эль-Мандебский пролив пролив прошли почти 40 танкеров с сырьем — это максимум за десять дней. Тем не менее судовладельцы, как сообщает Reuters, продолжают искать новые, более безопасные маршруты. В то же время Саудовская Аравия пытается создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Эр-Рияд обсуждает инициативу с десятками стран, но окончательный состав альянса еще не сформирован. На фоне расширения ареала конфликта некоторым американским военным в регионе сообщили, что у них заберут телефоны. В командовании США объяснили: все фото и видео с личных смартфонов попадают журналистам, а Тегеран в свою очередь по публикациям в СМИ отслеживает свои неудачи или успехи, корректируя будущие удары.
При этом у Вашингтона серьезные проблемы с запасами средств ПВО. По данным аналитиков, США использовали более половины резерва ракет Patriot и THAAD. Первых осталось менее 1 тыс., а вторых — около 250. Существенно сократились запасы крылатых ракет, в том числе Tomahawk. На этом фоне Пентагон объявил о крупнейшем контракте на производство ракет для систем Patriot стоимостью почти $60 млрд. Правда, по оценке аналитиков, восстановление запасов займет не менее трех лет, что может осложнить поставки вооружений союзникам, включая Украину, и снизить готовность США к возможному конфликту с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.