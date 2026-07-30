15 минут не лечат систему

Норматив, который ограничивает прием у врача 15 минутами, — «бессмысленный». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, такой короткий промежуток отводится обычно на повторный прием, а первичным обращениям уделяется больше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Вопрос «Мне только спросить» может отнять у чужого времени приема пять минут. Из положенных 15-ти еще 7-8 занимают заполнение протокола осмотра и создание назначения. На то, чтобы рассказать о проблеме, померить давление или уровень кислорода в крови, остается пара минут. Врач должен хорошо знать своего пациента, чтобы оказывать помощь быстрее, в иных случаях время приема должно быть больше, отмечает один из разработчиков системы ОМС, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Гришин:

«Все зависит от того, какой метод организации поликлинической службы мы выбираем. Дело в том, что в Москве недавно объявили обратный переход на участковый принцип. Есть тема прикрепления: врач может знать всех, кто проживает на участке, какие заболевания есть у этих людей. А для первичного приема неизвестного пациента доктору необходимо больше времени».

В частных клиниках на прием отводится 30-60 минут в зависимости от профиля специалиста, в том числе потому что стандарты оформления документов постоянно ужесточаются, говорит главный врач «Медицинского центра в Марьино» Александр Терентьев:

«У нас есть необходимость с 1 сентября передавать все в единую государственную информационную систему. Появилось много медицинских документов, которые тоже нужно прикреплять онлайн, например, выписка из структурированных электронных медицинских данных. Невозможно оформить пациента, не внеся все надлежащим образом. У нас есть и стандарты, и клинические рекомендации, которые врач, заполняя документы, должен соблюдать, чтобы исключить риски для медицинской организации, в том числе и со стороны страховой».

По словам главы Минздрава, более половины негативных отзывов на медицину связаны не с лечением, а с организацией процесса. Среди основных — но не единственных — жалоб невозможность записи к специалисту в принципе, говорит президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский:

«К сожалению, в июле вышел приказ Минздрава, который подтвердил схему назначения направления к специалистам только через терапевта. Это не лучшая система, она привела к тому, что врачи из государственной системы здравоохранения ушли в платные клиники. Но вы знаете наших людей — они идут к врачу только когда уже припекло. Есть очень важные нюансы, например, если врач назначил лекарство, а вашего согласия никто не спросил, дальше идет какая-то льгота, госзакупки. Пациенты в 60% случаев говорят нам, что они сами вынуждены покупать лекарства».

Чтобы сократить время приема, многие врачи работают с ассистентами или медсестрами, используют шаблонные системы и ИИ-помощников. В июне в московских поликлиниках начали тестировать сервис, который автоматически расшифровывает речь врача и пациента и самостоятельно заполняет поля протокола приема.

Кроме того, в качестве эксперимента внедряются специальные опросники, где еще при записи необходимо рассказать о своем состоянии здоровья. Однако от тех, кто «только спросить», врачей не избавит ни один робот.

Юлия Савина