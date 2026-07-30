В Красноярском крае задержан подросток за серию ложных сообщений о терактах

В Канске (Красноярский край) правоохранители задержали 14-летнего подростка по подозрению в ложных сообщениях о минировании зданий. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, юноша дважды в январе и один раз в марте этого года отправил сообщения замдиректора и директору об опасных предметах в школе. Летом подросток отправил аналогичное письмо от чужого имени на официальный сайт юристов Свердловской области. Таким образом, как пояснил школьник, он хотел сорвать занятия, чтобы не идти в школу.

Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Решается вопрос о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Александра Стрелкова