Инфляция резко затормозила

В России резко замедлились недельные темпы роста цен. Росстат отчитался об инфляции в 0,04%. В первой половине лета индекс прибавлял по несколько десятых процента в неделю. Темпы удорожания бензина сократились более чем в два раза — до 0,6%. Дизельное топливо за последнюю неделю даже подешевело. В сегменте непродовольственных товаров инфляция также замедлилась. Услуги в среднем подешевели сразу на 0,3%. При этом ускорился рост цен на продовольствие, кроме плодоовощной продукции. Годовая инфляция выросла почти до 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Если в августе топливные цены продолжат переноситься в остальные, сезонной летней дефляции вряд ли стоит ждать, отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова:

«Плодоовощная инфляция сохраняется, но это скорее эффект предыдущей недели. Основной вклад в замедление общей инфляции сейчас дало снижение темпов роста цен на топливо. При этом последствия его подорожания для экономики остаются разнонаправленными. С одной стороны, более высокие цены на бензин постепенно транслируются в рост стоимости продовольствия — это проинфляционный фактор. С другой — неожиданностью стало продолжение дефляции в сфере услуг. Вероятно, скачок цен на топливо снизил спрос на туристические услуги: домохозяйства стали осторожнее в расходах, и это частично компенсировало рост цен на продукты. Думаю, в первую неделю августа недельная инфляция замедлится примерно до 0,07%.

Но нулевой инфляции или дефляции, которые традиционно наблюдались в августе, в ближайшее время мы, скорее всего, не увидим».

Инфляционные ожидания россиян в июле резко взлетели почти до 15%. По данным опроса, который проводит ЦБ, это максимальный уровень с марта 2022-го. При этом за вычетом эффектов от топливного кризиса цены растут на уровне планов Центробанка, отмечает главный экономист «Эйлера» по России Елена Ахмедова:

«Цены на бензин, если судить по недельным данным Росстата, практически перестали расти. При этом вклад бензина в инфляцию до этого был очень и очень значительным. Если же очистить инфляцию от влияния бензина и некоторых других волатильных компонентов, то с поправкой на сезонность мы получаем показатель примерно на уровне цели — около 4% в пересчете на год.

Пока мы считаем, что, если исключить топливный фактор, текущие темпы инфляции до конца года с учетом сезонности будут находиться примерно около целевого уровня: может быть, чуть выше, может быть, даже немного ниже.

Но, конечно, нужно учитывать, что в октябре дополнительное влияние окажет индексация тарифов ЖКХ».

Сбербанк 29 июля ухудшил собственные прогнозы роста ВВП, инфляции и кредитованию физлиц. Во время созвона с аналитиками в «Сбере» отметили, что теперь из-за ситуации с Wildberries, склады которой атаковали украинские БПЛА, рассматривают возможность увеличения резервов на покрытие убытков по кредитам селлеров. Речь идет о 300 компаниях, которые сейчас пытаются реструктуризовать долги.

Александра Абанькова