В Башкирии рост цен на бензин замедлился до минимума с начала лета

С 20 по 27 июля средняя цена на бензин в Башкирии выросла с 66,12 до 66,16 руб. за литр, следует из отчета Росстата.

Рост в 0,06% стал минимальным с начала лета: с июня недельная динамика ни разу не оказывалась ниже 0,09%. Медленнее, чем в предпоследнюю неделю июля, бензин дорожал лишь в середине мая, когда с с 18 по 25 мая его цена увеличилась на 0,03%.

Дизельное топливо к концу июля подорожало на 0,15%: с 78,08 до 78,2 руб. за литр.

Самый заметный рост цен на автомобильное топливо в Башкирии наблюдался с 6 по 13 июля, когда бензин за неделю подорожал более чем на 0,59%.

Идэль Гумеров