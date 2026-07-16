В Башкирии зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин

Рост средних цен на автомобильный бензин в Башкирии во вторую неделю июля превысил 0,59% — это самая резкая динамика с начала июня, следует из данных Росстата. С 6 по 13 июля средняя стоимость одного литра бензина увеличилось с 65,67 до 66,06 руб.

АИ-92 в регионе в среднем подорожал более чем на 0,6%: с 62,99 до 63,37 руб. за литр. Стоимость АИ-95 выросла более чем на 0,54% (с 67,93 до 68,3 руб. за литр), АИ-98 и выше — на 0,85% (с 93,89 до 94,69 руб. за литр).

С начала лета недельный рост цен на бензин в Башкирии не превышал 0,28% (с 15 по 22 июня). А в начале июля (с 29 июня по 6 июля) топливо подорожало лишь на 0,09%. До нынешних показателей самое резкое недельное увеличение стоимости бензина в Башкирии наблюдалось с 16 по 24 февраля, когда цены выросли на 0,44%.

Дизельное топливо на прошлой неделе в республике подорожало в среднем на 0,30%: с 77,52 до 77,75 руб. за литр.

Идэль Гумеров