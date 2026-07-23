В Башкирии замедлились темпы роста цен на бензин

С 13 по 20 июля средняя стоимость автомобильного бензина в Башкирии выросла с 66,06 до 66,12 руб. за литр (на 0,09%), следует из отчета Росстата.

На аналогичные 0,09% подорожал бензин марки АИ-92: с 63,37 до 63,43 руб. за литр. Стоимость АИ-95 выросла с 68,3 до 68,35 руб. за литр (на 0,07%). Средняя цена литра бензина марок АИ-98 и выше достигла 95,48 руб., увеличившись на 0,83%.

Дизельное топливо в среднем подорожало на 0,42%: с 77,75 до 78,08 руб. за литр.

Неделей ранее цены на бензин выросли на 0,59% — это был рекордный показатель с начала года. В первую неделю рост цен составлял 0,09%. Дизельное топливо в начале июля подорожало на 0,12%, с 6 по 13 июля — на 0,30%. Таким образом, с начала месяца стоимость бензина выросла на 0,77%, солярки — на 0,84%.

Идэль Гумеров