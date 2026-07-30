На расширенном совещании «Россети Новосибирск» обсудили подготовку к зиме

«Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги работы за I полугодие 2026 года: на производственном совещании обсудили ход подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Объем инвестиций в реконструкцию и строительство электросетевых объектов достиг 3,2 млрд рублей, что позволило за полгода ввести в эксплуатацию 376 км линий электропередачи и 214 МВА трансформаторной мощности. Дополнительно более 119 млн рублей компания направила на повышение надежности и обновление электросетей в рамках программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Эти средства позволили провести масштабные работы: энергетики обновили 35 км линий электропередачи, заменили 956 опор и отремонтировали 52 трансформаторные подстанции. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону находится в самой активной фазе.

Такие мероприятия – важная часть подготовки к периоду максимальных нагрузок: они минимизируют риски технологических нарушений и обеспечивают стабильность электроснабжения. Снижение аварийности, которого «Россети Новосибирск» добились по итогам I полугодия 2026 года, стало наглядным подтверждением эффективности реализуемых производственных программ.

Подготовка электросетевого комплекса к зиме остается одним из приоритетных направлений работы. Комплекс мероприятий, включая диагностику оборудования, ремонт линий электропередачи и подстанций, расчистку просек, направлен на обеспечение безаварийной работы сетей в период максимальных нагрузок и на поддержание высокого уровня надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области.

В рамках совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги еще по одному ключевому направлению деятельности компании. Существенно выросли объемы технологического присоединения: к электросетям компании подключены тысячи объектов общей мощностью 126 МВт, что на 20 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост свидетельствует о высокой востребованности услуг компании и стабильной динамике развития региона.

Важной частью мероприятия стало подведение итогов внутренней оценки работы филиалов компании. Лидером рейтинга по результатам I полугодия 2026 года стал филиал «Западные электрические сети». За высокие производственные показатели и эффективную реализацию программ руководитель подразделения получил переходящий вымпел «Лучший филиал». Внутренняя соревновательность между подразделениями помогает быстрее и качественнее решать производственные задачи, что напрямую влияет на устойчивость энергосистемы региона.

«Россети Новосибирск» продолжают системную работу по модернизации электросетевой инфраструктуры, наращиванию мощностей и укреплению устойчивости энергосистемы региона. Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить стабильное электроснабжение в предстоящий отопительный сезон и создать условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Новосибирской области.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»