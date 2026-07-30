С организаторов незаконной майнинг-фермы под Красноярском требуют 13 млн руб.

Кировский райсуд Красноярска принял к производству иск прокуратуры региона о взыскании более 13 млн руб. с ООО «Медоед» и двух фигурантов уголовного дела о нелегальном майнинге под Красноярском. Для обеспечения исполнения возможного судебного решения на имущество ответчиков и организации наложен арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В марте этого года СКР возбудил дело о мошенничестве, по которому проходит депутат заксобрания Красноярского края Алексей Бойков. По версии следствия, он и местный пчеловод организовали нелегальную майнинговую ферму на участке, выделенном последнему под пасеку. Сообщники незаконно подключили 891 единицу оборудования к трансформаторным подстанциям АО «Россети Сибирь», считают правоохранители.

Майнинг-ферма работала с сентября 2024-го по май 2025 года. В результате ущерб превысил 300 млн руб. Фигурантам дела предъявлены обвинения в краже (ст. 158 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).

Александра Стрелкова