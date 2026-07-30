Челябинский институт среди ключевых вузов региона: за что МИДиС поблагодарили в Москве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

На заседании Совета ректоров с участием губернатора Алексея Текслера и заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука открыто говорят: «Успешным регион может быть только с успешным образованием». Эти слова напрямую касаются Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске. МИДиС официально вошел в число ключевых вузов области и получили благодарность Министерства науки и высшего образования России за вклад в развитие регионального образования и кампуса «Южный Урал». Для абитуриентов и родителей это важный маркер: вуз видят и слышат не только в городе, но и на федеральном уровне.

Это признание сразу по нескольким направлениям:

участие в подготовке продуктовых программ для межуниверситетского кампуса мирового уровня Челябинской области «Южный Урал» и работе на стыке образования, технологий и креативных индустрий;

практико-ориентированные программы в колледже и институте, которые закрывают запрос на кадры в дизайне, ИТ, гостеприимстве, экономике, управлении и креативном бизнесе.

После заседания ректор МИДиС Максим Усынин отметил командную работу: ежедневное усилие преподавателей, администраторов и студентов, благодаря которому институт устойчиво входит в список заметных вузов области.

Стратегия развития института вписана в общую линию региона и федерального министерства. Учреждение делает ставку на несколько ключевых принципов.

Во-первых, связка «колледж + институт». Это возможность после 9 или 11 класса получить профессию и при желании продолжить обучение на бакалавриате, уже имея опыт практики и понимание, чем хочешь заниматься. Это снижает риски для семей и помогает осознанно строить маршрут.

Во-вторых, практикоориентированное обучение. Обязательные стажировки в компаниях Челябинска и России, проектная работа с реальными заказчиками, участие студентов в городских и региональных инициативах.

В-третьих, ориентация на креативные и технологические направления, которые регион реально развивает: дизайн, цифровые продукты, сервис, туризм, управление проектами. Это те сферы, где нужны люди, умеющие работать «на стыке» – и где у наших выпускников уже есть спрос.

МИДиС видят как полноценного партнера в подготовке кадров и развитии кампуса. Диплом и опыт, полученные здесь, встроены в реальную картину региона, а не существуют отдельно от нее. И у студента есть шанс учиться в Челябинске, но входить в проекты, которые имеют федеральный масштаб и поддержку.

ЧОУВО МИДиС