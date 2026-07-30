Банкротящий «Инвестстрой-Тамбов» производитель металла потребовал с него 58 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению заявление московского ООО «НПО Промтехкомплект» о включении в реестр требований местного ООО «Инвестстрой-Тамбов» (занимается распиловкой и строганием древесины, принадлежит Сергею Пекишеву) задолженности в 57,8 млн руб. Заседание по его рассмотрению пока не назначено, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Банкротства «Инвестстрой-Тамбов» потребовало управление ФНС по региону в январе 2026 года. Требования к должнику составляли 100,3 млн руб. Однако в апреле налоговая отказалась от своего заявления из-за невозможности финансировать процедуру признания компании несостоятельной из федерального бюджета. Тогда истцом стало ООО «НПО Промтехкомплект», которое в марте вступило в банкротное дело.

В июне «Инвестстрой-Тамбов» признали банкротом. В отношении него ввели конкурсное производство до 9 декабря 2026 года. Управляющим утвержден Сергей Кузнецов из «Национальной ассоциации арбитражных управляющих». Тем же решением в реестр требований были включены 262,9 тыс. руб. задолженности перед «Прометхкомплектом».

По данным Rusprofile, ООО «НПО Промтехкомплект» было зарегистрировано в Москве в феврале 2016 года. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций. Уставный капитал составляет 18,2 тыс. руб. Владелец доли в 55% и гендиректор — Александр Гончаров, 45% принадлежат Ульяне Бучиной. Господин Гончаров участвует еще в трех столичных компаниях с тем же видом деятельности: ООО «НПО Промтехнакомплект» (100% долей), ООО «КБ ПТК» (100%) и ООО «НПО Баллистик» (33% через ООО «НПО Промтехнакомплект»; еще 1% компании принадлежит Сергею Пекишеву, который владеет и руководит ООО «Инвестстрой-Тамбов»). По итогам 2025 года ООО «НПО Промтехкомплект» выручило 369 млн руб. и получило 15 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 409 млн руб. и 26 млн руб. соответственно.

Алина Морозова