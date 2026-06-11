«Инвестстрой-Тамбов» обанкротился по иску столичного производителя металла

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом местное ООО «Инвестстрой-Тамбов» Сергея Пекишева. В компании открыто конкурсное производство, но его сроки и конкурсный управляющий не раскрываются. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Инвестстрой-Тамбов» зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2010 года для распиловки и строгания древесины. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Сергей Пекишев. 2025 год компания закончила с нулевыми финпоказателями. В 2024 году она не получила прибыли, но выручила 83 тыс. руб.

Банкротство «Инвестстрой-Тамбов» инициировало управление ФНС по региону в январе 2026 года. Требования к должнику составляли 100,3 млн руб. Однако в апреле налоговая отказалась от своего заявления из-за невозможности финансировать процедуру признания компании несостоятельной из федерального бюджета. Тогда истцом стало ООО «НПО Промтехкомплект», которое в марте вступило в банкротное дело.

ООО «НПО Промтехкомплект» было учреждено в Москве в феврале 2016 года для производства строительных металлических конструкций. Уставный капитал — 18,2 тыс. руб. Владелец доли в 55% и гендиректор — Александр Гончаров, 45% принадлежат Ульяне Бучиной. Господин Гончаров участвует еще в трех столичных компаниях с тем же видом деятельности: ООО «НПО Промтехнакомплект» (100% долей), ООО «КБ ПТК» (100%) и ООО «НПО Баллистик» (33% через ООО «НПО Промтехнакомплект»; еще 1% компании принадлежит Сергею Пекишеву, который владеет и руководит ООО «Инвестстрой-Тамбов»). По итогам 2025 года ООО «НПО Промтехкомплект» выручило 369 млн руб. и получило 15 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 409 млн руб. и 26 млн руб.

Как банкротящийся тамбовский дорожник избежал включения в реестр требований кредиторов 1,7 млрд руб. долга — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова