Прокуратура проверит данные о стрельбе по детям из гостиницы на Уралмаше

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку информации о стрельбе по детям из здания бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Согласно одной из публикаций, вечером 28 июля двое детей катались на велосипедах и остановились у здания гостиницы на ул. Машиностроителей. Рядом они начали кидать мелкие камешки — в этот момент неизвестный открыл стрельбу из неустановленного предмета. Один из детей получил повреждения.

В Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) сестра пострадавшего мальчика опубликовала видео, в котором их мама рассказала о произошедшем. Так, когда мальчики начали кидать камешки в отверстие, которое вело в подвал, в одного из них выстрелили из травматического оружия с балкона. Он получил четыре ранения: три на спине и одно на ухе. После этого из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе «его напарник выстрелит сильнее». Никаких предупреждений до выстрелов при этом не было. На территории гостиницы при этом дети не находились.

Ранее с арендатором «Мадрида» был расторгнут контракт из-за того, что он не приступил к ремонтным работам. Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества передала гостиницу в управление компании «Дом.РФ» — в дальнейшем ее собираются выставить на торги.

Ирина Пичурина