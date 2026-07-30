Задержан житель Новосибирской области, работавший на мошеннические call-центры

В Новосибирской области задержан 22-летний мужчина, работавший на мошеннические call-центры. По решению суда он заключен под стражу.

Как рассказали в региональном УФСБ, подозреваемый за денежное вознаграждение от расположенных за рубежом мошеннических call-центров занимался установкой и обслуживанием оборудования пропуска трафика. В июле он с соблюдением мер конспирации арендовал квартиру в Новосибирске, где установил сим-боксы. В течение двух недель мужчина обслуживал оборудование, которое использовалось для хищения денег. Ущерб составил 5 млн руб.

По материалам УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание на срок до 6 лет лишения свободы.

Илья Николаев