Водопроводную воду в Тюмени начали дополнительно хлорировать из-за паводка

В Тюмени коммунальные службы начали дополнительно хлорировать водопроводную питьевую воду. Причиной стал паводок и повышение уровня воды в реке Тура. Меры приняты в качестве профилактики, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что с 16 июля ежедневно проводится отбор проб «в связи с ухудшением качества воды в реке». Пробы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. По состоянию на 27 июля водопроводная вода «соответствует нормативам по показателям безопасности». При этом «сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус)».

Уровень инфекционной заболеваемости в регионе остается в пределах среднемноголетних значений, добавили в Роспотребнадзоре.

К утру 27 июля уровень воды в реке Тура поднялся до 872 см, что на 22 см превышает критическую отметку, пишет «Ъ-Урал».