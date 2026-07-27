Водопроводную воду в Тюмени начали дополнительно хлорировать из-за паводка
В Тюмени коммунальные службы начали дополнительно хлорировать водопроводную питьевую воду. Причиной стал паводок и повышение уровня воды в реке Тура. Меры приняты в качестве профилактики, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что с 16 июля ежедневно проводится отбор проб «в связи с ухудшением качества воды в реке». Пробы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. По состоянию на 27 июля водопроводная вода «соответствует нормативам по показателям безопасности». При этом «сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус)».
Уровень инфекционной заболеваемости в регионе остается в пределах среднемноголетних значений, добавили в Роспотребнадзоре.
К утру 27 июля уровень воды в реке Тура поднялся до 872 см, что на 22 см превышает критическую отметку, пишет «Ъ-Урал».
Паводки нередко вызывают ухудшение качества питьевой воды из-за попадания в водоемы большого количества примесей, что приводит к необходимости усиленного контроля и корректировки технологии очистки. Городские власти часто усиливают контроль качества воды в этот период. Например, в Дербенте после ливневых дождей, вызвавших паводки, было проведено гиперхлорирование воды, а жителям рекомендовано пить только кипяченую воду. В апреле 2024 года, по данным МЧС, паводки затронули 34 региона России, и в некоторых случаях, как в Оренбургской области, ущерб инфраструктуре достигал десятков миллиардов рублей, а населению приходилось отправлять бутилированную воду.
Проблемы с водоснабжением из-за паводков могут быть серьезными, как это было в Первоуральске, где халатность бывшего директора «Водоканала» Артура Гузаирова привела к низкому качеству воды, подтоплениям подвалов и отсутствию холодной воды. Власти регионов готовятся к паводкам, возводя защитные сооружения, расчищая русла рек и углубляя дно, чтобы минимизировать ущерб населению и инфраструктуре. Эти превентивные меры направлены на защиту от прямых (угроза жизни, разрушение построек) и косвенных (воздействие на здоровье, потерю урожая) убытков.