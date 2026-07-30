Индийское правительство пересдало экзамен

Нижняя палата индийского парламента со второй попытки одобрила законопроект о борьбе с утечками экзаменационных материалов, внесенный правительством после массовых молодежных протестов. Новые меры, предусматривающие ужесточение наказания за коррупцию в сфере образования, призваны удовлетворить требования «поколения Z» и лишить оппозицию возможности использовать молодежь для продолжения антиправительственных выступлений. Протесты молодежи также подтолкнули премьера Нарендру Моди к принятию решения о более активном использовании цифровых технологий в сфере образования и привлечении к ее реформе ведущих IT-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники индийской Партии тараканов Джанта (CJP) празднуют отставку министра образования Индии Дхармендры Прадхана после нескольких дней протестов с требованием его отставки из-за утечки экзаменационных документов на национальные права и вступительные испытания (NEET) в Нью-Дели, Индия, 25 июля 2026 года

Фото: Adnan Abidi / Reuters Сторонники индийской Партии тараканов Джанта (CJP) празднуют отставку министра образования Индии Дхармендры Прадхана после нескольких дней протестов с требованием его отставки из-за утечки экзаменационных документов на национальные права и вступительные испытания (NEET) в Нью-Дели, Индия, 25 июля 2026 года

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Политическое противостояние в Индии переместилось с улиц и площадей в стены нижней палаты парламента. После бурных дебатов Лок-сабха (нижняя палата парламента Индии) одобрила поправки к федеральному законодательству, призванные нанести удар по коррупции в сфере образования и устранить «конфликт поколений» в самой многочисленной по числу населения стране мира.

Рассмотрение внесенного правительством премьера Моди обновленного законопроекта о едином общенациональном экзамене NEET, назначенное на 27 июля, в первый день было сорвано демаршем депутатов главной оппозиционной силы страны — партии «Индийский национальный конгресс» — и других сил, входящих в альянс INDIA. Сразу после открытия заседания парламента депутаты от оппозиции потребовали вначале дать оценку жестким действиям полиции в ходе разгона протестных акций последних недель и вызвать на ковер главу МВД Амита Шаха.

Кроме того, оппозиция сочла неудовлетворительным правительственный законопроект реформы системы госэкзаменов, указав на то, что, по их мнению, в представленном кабинетом Нарендры Моди виде документ предусматривает лишь наказание виновных в утечке экзаменационных материалов, но не создает механизмы предотвращения подобных инцидентов.

В ответ члены парламента от правящей «Бхаратия джаната парти» обвинили оппозицию в политиканстве и нежелании принимать документ исключительно ради того, чтобы сохранить возможность использовать поколение Z для раскачивания ситуации в стране.

После нескольких переносов голосования правящей партии 28 июля удалось добиться одобрения правительственного законопроекта, который ужесточает наказание за мошенничество и коррупцию в сфере образования, усиливает ответственность компаний-подрядчиков, задействованных в проведении госэкзаменов, и ускоряет расследование дел об утечках заданий.

Минимальный срок лишения свободы увеличивается с пяти до десяти лет. Максимальный штраф для частных лиц вырастает с 1 млн до 5 млн рупий (около $52 тыс.). Для компаний, которые проводят экзамены, печатают задания, занимаются логистикой или обеспечивают техническую поддержку, максимальный штраф повышается с 10 млн до 50 млн рупий (около $522 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

Внесенные поправки наделяют центральное правительство полномочиями создавать специальные группы по расследованию правонарушений при проведении экзаменов, в то время как правительства индийских штатов должны будут обеспечить специальные ускоренные суды для рассмотрения таких дел. Как заявили авторы поправок, правительство надеется, что одобренные нововведения помогут восстановить доверие к системе публичных экзаменов.

Чтобы устранить основания для новых молодежных протестов, Верховный суд Индии 28 июля принял решение, обязующее власти всех штатов освободить из-под стражи задержанных участников уличных акций младше 18 лет, а также совершеннолетних, не имеющих судимостей.

Верховная судебная инстанция Индии постановила, что все возможные случаи превышения полномочий со стороны полиции должны быть тщательно расследованы. Власти штатов, где проходили протесты, должны будут сохранить записи с камер видеонаблюдения, переговоров полиции и другие материалы, связанные с разгоном демонстраций. Кроме того, запрещено публиковать или распространять личные цифровые данные участников протестных акций, полученные в ходе расследования.

Протесты молодежи также подтолкнули премьера Моди к идее более активно задействовать цифровые технологии в сфере образования и привлечь к ее реформе ведущие индийские IT-компании. Одним из шагов на этом пути стало создание специальной рабочей группы по реформированию системы проведения экзаменов. Ее возглавит Нандан Нилекани, сооснователь и председатель совета директоров Infosys, одной из крупнейших индийских IT-компаний и мировых поставщиков услуг в области информационных технологий.

«Принято решение сформировать высокоуровневую рабочую группу под руководством всемирно известного эксперта в области технологий Нандана Нилекани, которая сосредоточится на реформировании экзаменационной системы»,— заявил Нарендра Моди в видеообращении, опубликованном на его странице в Х. Он отметил, что создаваемая рабочая группа «в кратчайшие сроки подготовит доклад, на основе которого будут приняты меры для обеспечения надежности предстоящих экзаменов».

Нандан Нилекани считается одним из авторов цифровой трансформации Индии.

В 2009–2014 годах он возглавлял управление по уникальной идентификации Индии (UIDAI), под его руководством была создана биометрическая система цифровой идентификации Aadhaar, ставшая крупнейшей такой системой в мире. Он также сыграл ключевую роль в развитии цифровой инфраструктуры Индии.

Индийский премьер заверил, что его правительство будет предпринимать дальнейшие шаги для защиты интересов учащихся. «Те, кто играл с будущим студентов, сегодня гниют в тюрьмах. Мы продолжим работу над внедрением нового закона, предусматривающего строгие меры ответственности»,— подчеркнул Нарендра Моди.

Сергей Строкань